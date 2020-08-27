疫情当前，顾不上塑料袋了：民调显示担心一次性塑料污染的加拿大人减少

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2019年，高达90%的加拿大人希望政府加强对塑料产品的限制，这个比例现在下降到了79%。对加拿大政府在2021年以前禁用塑料吸管、塑料杯盘等一次性塑料产品的计划，去年有70%的加拿大人表示支持，但是一项民调显示，现在有超过一半（52%）的加拿大人认为新法规应该等到疫情结束后再说。

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这项民调是由加拿大达尔豪斯大学和安格斯雷德市场调查公司在7月10日至14日之间进行的。

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民调结果还显示，疫情也增加了加拿大人对塑料包装的消耗。网购和外卖的增加不可避免地造成更多的塑料垃圾。29%的受访人表示，自疫情开始以来，他们购买了更多的用塑料包装的产品。这个比例在18岁到25岁这个年龄段更高，达到47%。

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加拿大环保组织大卫.铃木基金会的安省与加拿大北方分部负责人博杜安（Yannick Beaudoin）在接受Radio-Canada采访时说，本来大部分加拿大人已经在关注一次性塑料污染，但是疫情使人们的心态发生了变化。

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加拿大环境部表示，政府仍然在考虑明年禁止一次性塑料制品，并将在秋季出台更详细的计划。

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（Radio-Canada, Philippe de Montigny）

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