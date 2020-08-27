魁北克省中小学今天开学

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星期四（8月27日），魁北克省的中小学开学，成千上万的学生今天返回学校，今年春季新冠疫情爆发后学校一直关闭至今。

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各个学校在在入口处对学生进行体温检测，学校的走廊里、教室里也都安置了消毒剂，地板和墙壁上都有贴纸和标志，提醒学生们保持距离。

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校方说做好了准备

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蒙特利尔市菲利普-拉巴雷（Philippe-Labarre）小学的校长 Isabelle Grenier 表示，教职员工们已经为新学年做好了准备。

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她说：

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我们等不及见到我们的学生，我们已经为开学做好了准备。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada 疫情是我们从未经历过的事情，但存在多种应对途径。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

她说，学校有 350 名学生，绝大多数都会返校，只有 3 名学生因身体特殊情况不能按时返校，另外，所有的教学职位也都安排好了教师。

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学生家长卡琳娜·根德隆（Karina Gendron）对孩子重返学校感到放心，她说，夏天把女儿送到了学校的一个夏令营，一切顺利。

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她说，孩子们在家上了一些网卡，但缺少阅读和写作练习，我很高兴他们能返回学校。

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10 岁以上戴口罩

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根据魁北克省政府的规定， 10 岁以上的学生在校车上、在教室外面的公共区必须戴口罩，年龄较小的学生不是必须戴口罩，完全自愿。

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所有学生都必须重返学校，除非有医生的证明，证明自己的身体状况容易感染 COVID-19 或容易引起并发症。

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本月早些时候，魁省有超过 20,000 名父母在网上请愿书上签名，要求改变返校计划。

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由于新冠疫情，加拿大其他一些省份今年推迟了开学日期，如 BC 省和安大略省，中小学的学生将在 9 月 8 日返校，目的是让学校教职员工有更多的时间来接受卫生措施培训。

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（Radio-Canada）

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