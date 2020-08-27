黑人移民成为加拿大阿尔伯塔省司法厅长

加拿大阿尔伯塔省省长肯尼星期二调整内阁，让Kaycee Madu从原来的城市事务厅长转任更重要的司法厅长兼省检察长。
肯尼指出，Kaycee Madu是加拿大联邦政府和省政府首位来自黑人社团的司法部长/总检察长或司法厅长/检察长；让Kaycee Madu调任司法厅长兼检察长传递的强有力信息是，阿尔伯塔民众越来越认识到种族偏见是个需要重视的问题；Kaycee Madu有过种族偏见问题的亲身经历，这有助于提高省政府成员对种族偏见问题的敏感度。
阿尔伯塔省一些黑人维权人士对省长肯尼让一位黑人出任省司法厅长兼省检察长表示欢迎，认为这有助于司法改革和司法公正。
设在埃德蒙顿市的非洲裔加拿大人公民参与理事会African Canadian Civic Engagement Council主席Dunia Nur星期二在接受采访时表示，Kaycee Madu来自哪个政治党派并不重要，重要的是他现在代表的是黑人的声音，成为加拿大黑人的榜样。
Kaycee Madu在尼日利亚出生、长大，毕业于拉各斯大学法学系；他和妻子在2005年移民来加拿大，两人育有三个孩子。
Kaycee Madu在2019年作为阿尔伯塔省保守党候选人参加省选、当选为省议会议员。
RCI with Stephen David Cook • CBC News
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