运动员加入抗议：NBA季后赛因球员罢赛推迟，理事会紧急开会商讨对策

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星期三（8月26日），美国职业篮球联赛（NBA）的三场季后赛没能按期举行。为了抗议警察射伤黑人布莱克（Jacob Blake）的事件，密尔沃基雄鹿队的球员拒绝上场。他们的行动得到了其他队球员的响应。同时罢赛抗议也扩大到职业棒球比赛和职业足球比赛。

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星期四，NBA理事会在召开紧急会议后，决定也把星期四的三场比赛延后，但是不取消整个赛季。今天多伦多猛龙队原本应该迎战波士顿凯尔特人队。

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密尔沃基市和发生枪击事件的基诺沙市相距65公里，同在威斯康星州。背部多处中弹的布莱克目前正是在密尔沃基市的一家医院接受抢救。雄鹿队球员的声明说，布莱克被警察从背后射击七次，示威抗议和要求改变的呼声都没有让当局采取行动。他们因此拒绝上场比赛。他们要求为布莱克伸张正义，要求威斯康星州政府和州议会采取有效措施改变现状。

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声明同时也呼吁民众采取和平、负责任的行动，“并且不要忘记十一月份大选时去投票“。

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洛杉矶湖人队和洛杉矶快船队经过投票表决，也做出了罢赛决定。

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美国职业篮球联赛中黑人球员众多。他们过去也曾为声援同胞做出抗议举动，例如在演奏国歌时单腿下跪。但是上一次现役球员罢赛却要追溯到六十年代初期。当时美国还在实行种族隔离政策。波士顿凯尔特人队去肯塔基州参加1961-1962年赛季的一场表演赛，队里的黑人球员被一家餐馆拒之门外，球队罢赛抗议。

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2014年，洛杉矶快船队老板斯特林（Donald Sterling）的一些种族歧视言论曝光，黑人球员曾威胁罢赛，但是此事以斯特林被处理告终。

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困难的决定

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密尔沃基雄鹿队是本赛季的东区第一名，在第一轮季后赛中对战奥兰多魔术队，头四场比赛三胜一负，再赢一场即可成功晋级。加拿大篮球协会总经理、退役球员巴莱特（Rowan Barrett）说，在这个时刻罢赛绝不是一个容易做的决定。

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多伦多猛龙队是上一个赛季的冠军，也是NBA三十支球队中唯一的加拿大球队。该队在第一轮季后赛的前四场比赛中对阵布鲁克林篮网队，取得了四比零的好成绩，但是队员们却无心庆祝。他们几天前就开始讨论罢赛的事。后卫范弗里特（Fred VanVleet）星期二在视频通话中问道，难道我们这次还是在背景板上写上“黑人的命也是命”或是穿件T恤表示抗议就算了吗？

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加拿大冰球评论员赫鲁迪（Kelly Hrudey）认为，北美冰球联盟（NHL）也应该取消或推迟比赛，加入抗议行列。”冰球多元化联盟”已向NHL理事会正式提出暂停季后赛的要求。

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NBA理事会希望星期五和星期六的比赛能够照常举行，为此今天将和NBA劳资关系委员会主席乔丹（Michael Jordan), 全国篮球运动员协会代表及一部分球员举行视频会议。

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（RCI with CBC News, AP）

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