加拿大参议员达菲败诉，曾因冒领住房津贴引发哈珀政府政治丑闻

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安大略省上诉法院的三位法官星期五（8月28日）下达判决，裁定加拿大参议员麦克.达菲（Mike Duffy）败诉。他的辩护律师表示可能会向加拿大最高法院提出上诉。

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达菲因冒领参议员住房津贴，2013年被参议院停职停薪将近两年。在他的多项贪腐罪名被法院推翻后，他把参议院告上法庭，要求780万加元的赔偿。安省法院判决他败诉，理由是参议院的决定受到议会特许权的保护，法院不能推翻。安省上诉法院维持了原判。

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达菲的律师说，政府不应该凌驾于法律之上。参议院当时这个决定是经时任总理哈珀的办公室授意作出的，有政治动机。

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达菲常年住在渥太华，但是他把老家爱德华王子岛的房子列为主要住宅，籍此享受外地参议员因公暂住渥太华时有权领取的住房津贴。此事被披露后，达菲坚称自己无辜。但总理办公室的官员为避免丑闻，要求他承认错误，交还9万加元的住房津贴。这笔钱由总理办公室主任赖特暗中为他垫付。此番操作被曝光后，丑闻一发不可收。赖特辞职，达菲受到调查和刑事指控，并被参议院停职停薪。

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（CP，Teresa Wright， Joan Bryden）

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