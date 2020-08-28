加拿大中央银行行长Tiff Macklem / THE CANADIAN PRESS/Sean Kilpatrick

加拿大央行行长：央行要接地气才能获信任

作者 方华 |
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发表 2020年8月28日（星期五）10:32

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加拿大中央银行行长Tiff Macklem星期四在美国举行的国际中央银行行长会议上表示，在COVID-19病毒肺炎疫情泛滥世界和面对今后重建经济问题的情况下，保持民众对中央银行的信任至关重要。

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Tiff Macklem指出，在过去十几年来政府机构和专家们的信誉不断下跌、民粹主义抬头的情况下，中央银行保持自己的可信度不是件容易的事情。

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Tiff Macklem举例说，在COVID-19病毒肺炎疫情下包括加拿大在内的世界经济几乎停摆，统计数字显示不但没有通货膨胀、而且是出现了通货紧缩的问题，但老百姓的感觉却是物价没有下降而是在上升。

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加拿大民众抱怨说，价格下降的东西他们买得少了，比如汽油，而价格上升的东西他们却买得多了，比如食品和卫生用品。

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加拿大中央银行行长Tiff Macklem指出，中央银行要了解老百姓真正关心的事情，用简单易懂的语言来向老百姓解释中央银行对经济的看法、采取的货币和利率政策。

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为了缓解泛滥世界的COVID-19病毒肺炎疫情给加拿大经济带来的打击，加拿大中央银行把央行利率下调到0.25%的史上超低水平，并将在较长时期内继续保持这一超低利息率。

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