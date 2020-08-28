COVID-19使 加拿大经济今年第二季度陷入萎缩, 但数据表明经济复苏可能很强劲. (Darrian Traynor/Getty Images)

加拿大经济第二季度大幅萎缩，但强劲反弹已在途中

作者 黎黎 |
china@rcinet.ca
发表 2020年8月28日（星期五）17:05

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大统计局星期五（8月28日）公布的数字显示，由于新冠疫情，加拿大经济今年第二季度遭受了有史以来最严重的创伤，但这些数字还表明，经济的强劲反弹可能已经开始。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大在 3 月至 5 月之间经济停摆，进出口大幅下降,  再加上油价的急剧下跌，对加拿大这个能源生产国造成了双重打击。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

统计局的报告说，在 4 月至 6 月的三个月内，加拿大国内生产总值（GDP）比第一季度下降了 11.5%，年度萎缩幅度为 38.7％，这是自从 1961 年以来的最大降幅。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

新冠疫情给加拿大经济和进出口贸易带来严重打击. ( PHOTO : RADIO-CANADA / DANIEL THOMAS)

加拿大上一次经济大幅萎缩是在 2008-2009 年的金融危机时期，在 2009 年金融危机的最低点，加拿大经济曾经在一个季度内下滑了 4.7％。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

反弹可能同样迅速

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

不过，统计局周五公布的 6月 GDP 数字似乎同时暗示，转机已经到来，反弹可能同样迅速。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大皇家银行（Royal Bank of Canada）的高级经济学家内森·詹森（Nathan Janzen）表示：

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

经济复苏的速度比预期的要快一些。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

随着各省重新启动经济，消费者和企业又掏出了钱包，加拿大 5 月的经济产出反弹了 4.8％，6 月份又比  5 月份增长了 6.5％，这也是有史以来最大的单月增幅。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

统计局对 7 月份的初步估算是G DP 将再增长 3％。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

但是，经济尚未完全恢复到原来的水平，即使有 6 月份的强劲表现，加拿大的 GDP 仍比 2 月份时低9％。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

油价回升

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

好消息是油价已经在回升，超低利率使加拿大的房地产市场再次火热。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

周五公布的数据显示，零售业已经完全恢复到疫情前水平，但制造业、建筑业和能源业等关键行业尚未恢复到疫情前的产出水平。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

联邦政府承诺，在经济恢复期内，将继续不断地提供财政支持。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

经济学家们预测，加拿大的经济将足以完全复苏到  COVID-19  疫情前的水平，但这次疫情带来的损害重大，复苏之路将漫长而坎坷。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（CBC）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。
您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。
copyright-banner

copyright-banner 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
文章分类：经济
标签：

您看到错别字或其他错误了吗？ 点击这里！

其他文章

由于不可控的因素，我们将无限期关闭评论。 我们的社交网络仍然开放并欢迎您的参与。
﻿

播客

图片中的世界

图片中的加拿大

分类检索

栏目

作者

Radio-Canada.ca CBC.ca
Deux policiers ont essayé d'arrêter Jacob Blake avec des pistolets TaserDes milliers de personnes à Washington réclament la fin des violences policièresL'hôtel Trump de Vancouver ferme définitivement, selon des employésDébats au PQ : Paul St-Pierre-Plamondon demande au parti de corriger le tirDes centaines de milliards de dollars plus tard…Les restrictions à la frontière canadienne prolongées jusqu'au 30 septembreLe nouveau véhicule blindé d’Edmonton fait polémiqueSports à l’école : pas besoin de respecter la classe-bulle à partir du 14 septembreEn Alberta, des drones facilitent le travail des pompiers dans la lutte aux feux de forêtÉtudiants étrangers : de la souplesse exigée pour le traitement des permis
J.K. Rowling returns human rights award amid criticism from organizationNHL investigating ex-Panthers GM Dale Tallon for alleged racially charged commentsDeath toll from Hurricane Laura's destruction rises to 11Coronavirus: What's happening around the world on FridayIn a week of protests and outrage over police shootings, thousands gather in D.C. for civil rights marchHealth officials looking into whether airport COVID-19 tests can replace quarantine measuresHouse Democrats announce contempt proceedings against Mike PompeoJudge delays extradition of alleged Kenosha gunmanCanada's economy shrank at fastest pace on record in Q2 despite sharp bounceback in May and JunePolar bear kills Dutch citizen on Norway's remote Svalbard Islands