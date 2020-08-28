加拿大经济第二季度大幅萎缩，但强劲反弹已在途中

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加拿大统计局星期五（8月28日）公布的数字显示，由于新冠疫情，加拿大经济今年第二季度遭受了有史以来最严重的创伤，但这些数字还表明，经济的强劲反弹可能已经开始。

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加拿大在 3 月至 5 月之间经济停摆，进出口大幅下降, 再加上油价的急剧下跌，对加拿大这个能源生产国造成了双重打击。

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统计局的报告说，在 4 月至 6 月的三个月内，加拿大国内生产总值（GDP）比第一季度下降了 11.5%，年度萎缩幅度为 38.7％，这是自从 1961 年以来的最大降幅。

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加拿大上一次经济大幅萎缩是在 2008-2009 年的金融危机时期，在 2009 年金融危机的最低点，加拿大经济曾经在一个季度内下滑了 4.7％。

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反弹可能同样迅速

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不过，统计局周五公布的 6月 GDP 数字似乎同时暗示，转机已经到来，反弹可能同样迅速。

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加拿大皇家银行（Royal Bank of Canada）的高级经济学家内森·詹森（Nathan Janzen）表示：

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经济复苏的速度比预期的要快一些。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

随着各省重新启动经济，消费者和企业又掏出了钱包，加拿大 5 月的经济产出反弹了 4.8％，6 月份又比 5 月份增长了 6.5％，这也是有史以来最大的单月增幅。

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统计局对 7 月份的初步估算是G DP 将再增长 3％。

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但是，经济尚未完全恢复到原来的水平，即使有 6 月份的强劲表现，加拿大的 GDP 仍比 2 月份时低9％。

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油价回升

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好消息是油价已经在回升，超低利率使加拿大的房地产市场再次火热。

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周五公布的数据显示，零售业已经完全恢复到疫情前水平，但制造业、建筑业和能源业等关键行业尚未恢复到疫情前的产出水平。

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联邦政府承诺，在经济恢复期内，将继续不断地提供财政支持。

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经济学家们预测，加拿大的经济将足以完全复苏到 COVID-19 疫情前的水平，但这次疫情带来的损害重大，复苏之路将漫长而坎坷。

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（CBC）

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