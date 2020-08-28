加拿大近几周接近70个航班上有新冠病例

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世界各国的航空公司都在进行大量努力来防止 COVID-19 病毒的传播，但加拿大政府说，仍然有感染了 COVID-19 的人在继续乘坐加拿大的国内航班以及来加拿大的国际航班。

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68 个航班上有病例

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加拿大政府透露，最近几周，在加拿大的至少 32 个国内航班上有新冠确诊病例。

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在抵达加拿大的国际航班中，至少 36 个航班上有确诊病例，其中包括来自芝加哥、墨西哥城、巴黎和伊斯坦布尔等地的国际航班。

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航空咨询公司 SimpliFlying 的首席执行官 Shashank Nigam 说，我们应该采取更多措施来防止病毒传播。

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他强调，在乘客登机之前我们没有进行足够的检查，而且联邦政府有关境外乘客抵达后的自我隔离令也没能达到目标。

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这位商业航空业的专家认为，航空公司正在竭尽全力限制病毒的传播，采取了生物安全和卫生措施，大大减少了病毒在飞机内部的传播，现在需要做的的防止有人把病毒带上飞机。

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（Radio-Canada）

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