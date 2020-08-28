加拿大选举委员会为疫情下举行大选做准备

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加拿大负责联邦议会选举的加拿大选举事务局Elections Canada表示，已经接近完成在COVID-19病毒肺炎疫情下举行联邦大选的准备。

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由于目前的自由党政府是少数党政府，所以虽然执政时间只有一年，但从理论上说特鲁多政府随时都有被反对党以不信任票方式赶下台的风险。所以加拿大选举事务局要预做准备，特别是在新冠病毒肺炎疫情下举行全国大选需要采取必要的防疫措施。

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有报道说，为了应对COVID-19病毒肺炎防疫措施会给大选投票带来的问题，加拿大选举事务局将把原来一天的投票时间变成两天。由于投票站一般设在学校，为了避免让学校连续两天停课，大选投票时间将选择在周末的星期六和星期日进行。

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加拿大选举事务局准备采取的措施包括：在投票站保持选民与投票站工作人员之间的距离，采购足够数量的口罩和一次性铅笔，减少投票站工作人员，对投票站工作人员采用网上培训的方式，取消大专院校的校园投票站，等等。

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加拿大选举事务局目前不会考虑网上投票，但会继续接受邮寄投票。

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虽然邮寄选票对投票者来说比较安全，但会有邮寄选票在邮寄过程中被拖延而错过计票截止期限的问题。

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RCI with Kathleen Harris • CBC News

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