因纽特猎人在荒野中迷路，四天后获救

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本月初的一天，努纳武特地区磐尼赫图的罗伯特. 乔阿米（Robert Joamie）出门打猎。因为没打算在外面呆太久，他除了刀、猎枪和子弹以外只带了一罐可乐。但是没想到原本晴朗的天气忽然大雾弥漫。他在荒野里迷了路。

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他听到枪声，以为朝着那个方向走就能找到出来野营的人家，没想到那只是枪声在山里的回声，他因此朝反方向越走越远。两天以后，他精疲力尽，差点跌下悬崖，但还是拼命往山顶走，希望让救援人员更容易看见他。

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他在夜里不敢睡熟，害怕白天看见的三头北极熊来攻击他。还好，来拜访他的只有一只狐狸。

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在山顶上，他看见搜救飞机飞过，但是身上的打火机丢了，他无法生火引起救援人员注意。他在绝望中昏了过去，但是醒过来之后又重新鼓起勇气耐心等待。

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第四天，救援人员终于发现了他，但是飞机无法在山顶降落。最后是用直升机把他运到山下。

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乔阿米被送到首府伊卡律特接受治疗，本星期已经出院回家。他曾作为演员参加过一部电影和加拿大历史学会的一分钟视频的拍摄。

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（CBC News，Katherine Barton, Madeleine Allakariallak, Sara Frizzell)

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