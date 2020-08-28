日本首相安倍晋三因健康原因突然辞职

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日本执政时间最长的首相安倍晋三因为健康原因而决定辞职，结束了其对日本这世界第三经济大国近8年的掌控。

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8月24日，安倍晋三刚刚打破前首相佐藤荣作半个世纪前创下的执政时间记录，成为日本执政时间最长的首相。

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安倍晋三在执政期间致力于重振日本经济、强化日本军事实力、拉升日本国际地位。但今年出现的COVID-19病毒肺炎疫情肆虐等问题让其民意支持率降到执政以来的最低位。

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安倍晋三担任日本自民党党魁的任期本来应该到2021年9月才结束，执政党自民党的党魁是当然的日本首相。

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有消息说，安倍晋三患有溃疡性结肠炎已经多年、基本上受到控制。但近来其溃疡性结肠炎出现恶化迹象，在过去一个星期中两次入院检查。

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虽然安倍晋三不想由于他的突然去职而引起麻烦，但其健康状况似乎让他难有其它选择。

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分析家们认为，安倍晋三的突然去职会给围绕中国而产生的亚太地区不稳定局势增添新的变数。

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