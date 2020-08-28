法务员：特鲁多政府交给议会的文件删节过度

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加拿大联邦议会反对党指责特鲁多自由党政府掩盖其与慈善组织WE的拨款丑闻的说法似乎有了新的证据。

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加拿大联邦议会众议院法务员Philippe Dufresne指出，联邦政府有关部门在向联邦议会提交特鲁多政府高官与慈善组织WE之间有关学生暑期义工补贴项目电讯往来的文件之前就已经做了大量删节，这可能违法了联邦议会财政委员会要求提供相关文件的命令。

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加拿大特鲁多自由党政府向联邦议会财政委员会提交了几千页与慈善组织WE获得９亿加元政府拨款合同事件有关的文件；但联邦议会反对党抱怨说，这些文件被做了大量删节后已经面目全非。

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上个星期，特鲁多总理办公室发言人告诉加拿大广播公司记者说，这些删节是联邦议会法务员根据众议院财政委员会的指导规则做出的。

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但联邦议会众议院法务员Philippe Dufresne在8月18日给议会财政委员会的信中明确表示，虽然按照规定对原始文件的删减应该由众议院法务员办公室进行，但他的办公室发现，这几千页文件在发送到其办公室之前就已经被有关政府部门做了大量删节，结果是一些信息可能被扣留，联邦议会获得原始文件的特权可能被侵犯。

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加拿大联邦议会反对党指责特鲁多政府把COVID-19病毒肺炎疫情下资助暑期义工学生的９亿加元政府拨款项目交给WE慈善组织独家经营，是因为该慈善组织与总理特鲁多一家关系密切。在这一利益冲突丑闻被媒体曝光后特鲁多又终止议会会期以阻挠联邦议会财政委员会对该丑闻的调查。

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RCI with John Paul Tasker • CBC News

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