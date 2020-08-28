BC省一酒品店的摄像头拍下了黑熊闯入的情景。 (Claudio Brunetti )

BC省一头黑熊大摇大摆走进酒品店, 店里的人被吓呆

作者 黎黎 |
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发表 2020年8月28日（星期五）11:36

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在 BC 省东南部的小镇雷夫尔斯托克（Revelstoke），星期一（8月24日）晚上一头黑熊闯进了一个酒品商店。

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这个酒品店的业主克劳迪奥·布鲁内蒂（Claudio Brunetti）说，当时他正在跟一位顾客说话，突然看见一头重大约 175 公斤（385磅）的黑熊走到了商店的前面。

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他说，由于 Covid-19 疫情的原因，商店大门一直是敞开的，以减少人们接触门把，增加空气流通，这头黑熊毫不犹豫，看都不看就径直走了进来。

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克劳迪奥·布鲁内蒂说，黑熊进到商店里后，店里的顾客给吓呆了，愣在那里。

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布鲁内蒂开始对熊大喊:

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“嘿，出去！离开！”

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黑熊倒是很听话，乖乖转身,  走出了商店大门。

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冬眠前熊活动频繁

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(Submitted by Rachel Rowbottom)

野生动物部门 Revelstoke Wildsafe B.C. 的协调员麦吉·斯匹兹力（Maggie Spizzirri）说，夏末和初秋是熊出来频繁活动的时期。

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她说：

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冬眠之前熊需要每天吃掉大约 20,000 卡路里的热量，然后在12 月进入冬眠状态。

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她接着说，自然资源保护局正在追踪这只进入酒品店的黑熊，以确定它是否有攻击性。

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斯匹兹力再次提醒居民们，家庭垃圾不要乱放，而且要及时清理树上掉下的果实，以消除吸引熊的食物来源。

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（CBC）

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