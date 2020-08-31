加拿大再与两家制药公司签署新冠疫苗订购合同，明春可用

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继辉瑞和Moderna之后，加拿大政府又与诺瓦瓦克斯生物制药公司及强生旗下的一家分公司签署了订购新冠疫苗的合同。两家公司总共将向加拿大提供1.14亿剂疫苗。另外，加拿大和阿斯利康制药公司的谈判也进行到了最后阶段。

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加拿大总理特鲁多星期一（8月31日）在新闻发布会上宣布了这一消息。他同时还宣布联邦政府将拨款1.26亿加元在蒙特利尔市扩建生产新冠疫苗及药物的生物制药厂。

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强生制药公司研制的疫苗正在美国和比利时进行第一期和第二期临床试验，在获得加拿大卫生部批准后将向加拿大提供3800万剂。诺瓦瓦克斯将提供7600万剂。

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诺瓦瓦克斯研制的新冠疫苗本月进行了小规模的临床试验，结果显示，这种”蛋白亚单位”疫苗在健康人体内生成的抗体水平高于新冠肺炎痊愈者。下一阶段的临床试验将在美国和澳大利亚进行。该公司表示，如果试验成功，可在2021年第二季度开始供应。

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到目前为止，新冠病毒在全世界已夺走84万6千人的生命。

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（CBC News， Pete Evans）

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