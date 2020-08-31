加拿大渥太华周末出现示威反对强迫戴口罩

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星期六，加拿大首都渥太华有成百上千人不顾政府规定的COVID-19病毒肺炎防疫措施，不但不保持社交距离、而且大部分人不戴口罩，在联邦议会前的草坪上冒雨参加公众集会反对政府强迫民众在公共场合戴口罩的防疫措施。

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示威者称他们的示威是没有人组织的草根民众示威，他们不反对人们戴口罩，但反对政府强迫民众戴口罩，因为这是对人民自由权益的侵犯。

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根据加拿大联邦公共卫生局制定的新冠病毒肺炎指导性防疫措施，在公共场合无法保持2米社交距离的情况下要佩戴口罩防疫。

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加拿大不少省政府实行了在室内公共场合必须佩戴口罩的防疫规定。

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加拿大渥太华周末出现的示威是世界一些城市相继发生的反对政府要民众在公共场合戴口罩强制性防疫措施示威活动的一部分。

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在德国柏林，有3万8千人参加反对强制性戴口罩等防疫措施的示威游行。在示威者不理睬警方要他们戴上口罩、保持社交距离的警告后，警方采取措施驱散了示威者。

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英国伦敦有几千人集会示威，示威者指责COVID-19病毒肺炎是骗局，要求取消戴口罩等强制性防疫措施。

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