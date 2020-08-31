吓人！黑熊加拿大拍摸女性跑步者

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在刚刚过去周末，大约是星期六早上11点左右，在加拿大不列颠哥伦比亚省Coquitlam市当地居民喜欢的一个晨练和散步消闲的山丘小径上一位跑步者与黑熊相遇，黑熊试探性轻轻拍打这位跑步锻炼的年轻姑娘。

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这位年轻的女性跑步者在发现黑熊从树丛里现身后吓得呆住不动，那头黑熊慢慢靠近女孩、伸出右侧前掌试探性地快速摸了一下姑娘的右腿，然后向后跳开。

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跑步的年轻姑娘抓住机会赶快向下坡方向跑开。



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一位名叫Sam Abdullah的当地居民用手机拍下了这吓人的视频。

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Sam Abdullah说，他随身携带驱熊喷雾剂，在发现黑熊与年轻女孩相遇后，他一边开始用手机拍摄视频、一边走向黑熊，并高声叫喊以转移黑熊的注意力。

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Sam Abdullah向野生动物管理部门报告了上述跑步者遭遇黑熊的事件，不过希望有关部门不要射杀这头黑熊。

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不列颠哥伦比亚省野生动物管理部门的官员Murray Smith在看了视频后指出，这头黑熊似乎并不怕人，这对当地居民的安全可能会构成威胁；而且野生动物保护部门在过去一个月中已经收到二十起Coquitlam居民见到黑熊在居民区翻垃圾箱找食物的报告。

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RCI with Chad Pawson • CBC News

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