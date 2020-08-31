大选年特朗普政府拿加拿大龙虾出口做文章

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美国特朗普政府开始对加拿大龙虾出口是否给美国龙虾出口行业造成负面影响的问题进行调查。

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美国国际贸易委员会8月24日宣布对加拿大与欧盟施行的自由贸易协议是否对美国龙虾出口行业构成负面影响的问题进行调查，并调查加拿大龙虾出口欧盟之外的市场如英国和中国、是否在享受美国龙虾出口商无法得到的关税优惠的问题进行调查。

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这一调查是应美国特朗普政府首席贸易代表Robert Lighthizer的要求开始进行的。调查结果将在明年一月份公布。

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但让加拿大方面难以理解的是，美国方面对加拿大龙虾出口欧亚国家市场的调查是在欧盟取消了对美国龙虾征收8%的关税之后三天开始的，换句话说是在美国龙虾与进入欧盟市场的加拿大龙虾已经享受同等待遇的情况下开始的。

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美国东北部沿海的缅因州是美国重要的龙虾捕捞海域和龙虾等水产品加工行业聚集的地区，龙虾是缅因州最主要的出口产品，2019年缅因州的龙虾出口达到4.68亿美元。

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加拿大政治和经济分析家们认为，由于美国共和党总统特朗普和共和党参议员科林斯目前在缅因州的选情都落后于对手，所以特朗普政府要拿加拿大的龙虾出口做文章，以在缅因州拉选票。

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RCI with Paul Withers • CBC News

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