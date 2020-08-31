尽管有边境限制，3月到8月仍有140万人乘飞机入境加拿大

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尽管加拿大为抵制新冠病毒传播而实行了边境限制，但在 3 月 21日至 8 月 23日期间，仍有大约 140 万人乘飞机抵达加拿大，并另有超过 100 万人通过陆地交通工具进入加拿大（不包括提供必要商品运输的卡车司机）。

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加拿大广播公司报道说，上述数字由加拿大边境服务局（CBSA）公布，这些数字表明，尽管疫情期间出入境人数急剧下降，但仍然有过境人员流动。

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三阶段

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蒙特利尔市魁北克大学 UQAM 城市与旅游研究系的研究员 Mohamed Reda Khomsi 教授分析说，疫情期间的人员跨境流动可以分为三个阶段：

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第一阶段：3 月航班普遍禁飞造成人们的过境流动大大减少；

第二阶段：政府呼吁在境外的加拿大人回国，并派出飞机分批接回在海外的加拿大，也有人自己想办法返回，其中包括 “雪鸟” 群体；

第三阶段：5 月和 6 月加拿大开始逐渐恢复商业航班。

加拿大继续维持边境限制

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6 月初，联邦政府放宽了对加拿大公民和永久居民的直系亲属进入加拿大的限制，从 6 月初至 6 月底，入境加拿大的航空乘客人数明显上升。

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现在，加拿大政府把对海外入境者的边境限制延长到 9 月30日，这些措施中包括来自海外的任何人在抵达加拿大后都必须接受14 天强制性隔离。

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Mohamed Reda Khomsi 教授说：

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他观察到各个航空公司正在加强努力确保旅行安全，而且提供疫情间旅行保险的公司也越来越多。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

这些变化将有助于航空业的复苏。

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（Radio-Canada）

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