新冠疫情（8月31日): 全球累计感染超过2500万，印度单日增加病例最多

2020 年 8 月 31日，根据约翰·霍普金斯大学（Johns Hopkins University）的统计，全球确诊的累计新冠病例已经超过 2500 万人。
美国的累计感染病例最多, 超过 600 万例，其次是巴西（380 万例）和印度（360 万例）。
由于测试有局限性，以及有许多没有报告的轻度病例，专家们认为世界范围内感染了该病毒的真实人数要高得多。
星期一（8月31日），全球因 COVID-19 死亡的人数超过 846,000 人，其中美国的死亡人数最多，达到 182,000 人，其后是巴西（超过 120,000人）和墨西哥（超过 63,000人）。
亚洲
在亚洲，韩国报告日增 299 个新病例，韩国政府开始在首尔地区重新限制人们在餐馆内就餐，关闭了健身中心，减少了学校的课后活动。
这已经是韩国连续第 17 天日增 3 位数，韩国的累计感染病例目前达到 19,699 例，323 人死亡。
在过去 24 小时内，印度新增了 78,761 例冠状病毒病例，这是世界上最高的单日增加数字，印度政府目前在继续放宽全国范围内的疫情限制措施。
印度现在是世界上每日病例增加最快的国家，已连续 4 天日增超过 75,000 例。
加拿大实时疫情
8 月 31日，截至到北美东部标准时间 14：00，加拿大新冠病例统计如下：
|省份
|累计病例
|死亡病例
|不列颠哥伦比亚省 （BC）
|5496
|204
|阿尔伯塔省
|13476
|237
|萨斯喀彻温省
|1615
|24
|曼尼托巴省
|1186
|14
|安大略省
|42309
|2847
|魁北克省
|62492
|5760
|纽芬兰与拉布拉多
|269
|3
|新不伦瑞克省
|191
|2
|新斯科舍省
|1083
|65
|爱德华王子岛
|44
|0
|育空地区
|15
|0
|西北地区
|5
|0
|努纳武特
|0
|0
|撤回游轮乘客
|13
|0
|加拿大全国总数
|128 194
|9156
*信息来源：Radio-Canada
全球感染 2522万，加拿大 12.8万
根据 Radio Canada 的数据，截止到北美东部时间 14点，全世界的新冠病毒病例统计:
- 全球累计感染人数超过 2522万，与一天前相比增加 0. 9 %；
- 死亡人数超 84. 6万 ，日增 0. 5 %；
- 痊愈人数超过 1661万，日增 1. 3%。
加拿大的新冠病毒病例统计：
- 全国累计病例 128 194例，新增 254例，日增率 0. 2%；
- 死亡人数 9156人, 新增 2例，日增率 0% ；
- 痊愈人数 113 790人，新增126例，日增率 0. 1%。
（CBC， Radio-Canada）
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