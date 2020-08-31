2020年8月30日：印度累计感染 360万例。 (Sanjay Kanojia/AFP via Getty Images)

新冠疫情（8月31日): 全球累计感染超过2500万，印度单日增加病例最多

作者 黎黎 |
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发表 2020年8月31日（星期一）08:31
更新 2020年8月31日（星期一）14:15

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2020 年 8 月 31日，根据约翰·霍普金斯大学（Johns Hopkins University）的统计，全球确诊的累计新冠病例已经超过 2500 万人。

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美国的累计感染病例最多, 超过 600 万例，其次是巴西（380 万例）和印度（360 万例）。

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由于测试有局限性，以及有许多没有报告的轻度病例，专家们认为世界范围内感染了该病毒的真实人数要高得多。

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星期一（8月31日），全球因 COVID-19 死亡的人数超过 846,000 人，其中美国的死亡人数最多，达到 182,000 人，其后是巴西（超过 120,000人）和墨西哥（超过 63,000人）。

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2020 年 8 月 31日 : 希腊雅典的 Piraeus 港口，卫生人员对乘客进行登船前的健康状况问询。 (Michael Varaklas/The Associated Press)

亚洲

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在亚洲，韩国报告日增 299 个新病例，韩国政府开始在首尔地区重新限制人们在餐馆内就餐，关闭了健身中心，减少了学校的课后活动。

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这已经是韩国连续第 17 天日增 3 位数，韩国的累计感染病例目前达到 19,699 例，323 人死亡。

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在过去 24 小时内，印度新增了 78,761 例冠状病毒病例，这是世界上最高的单日增加数字，印度政府目前在继续放宽全国范围内的疫情限制措施。

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印度现在是世界上每日病例增加最快的国家，已连续 4 天日增超过 75,000 例。

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2020年8月29日，印度卫生人员进行体温监控。 (Manish Swarup/The Associated Press)

加拿大实时疫情

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 8 月 31日，截至到北美东部标准时间 14：00，加拿大新冠病例统计如下：

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省份  累计病例 死亡病例
不列颠哥伦比亚省 （BC） 5496 204
阿尔伯塔省 13476 237
萨斯喀彻温省 1615 24
曼尼托巴省 1186 14
安大略省 42309 2847
魁北克省 62492 5760
纽芬兰与拉布拉多 269 3
新不伦瑞克省 191 2
新斯科舍省 1083 65
爱德华王子岛 44 0
育空地区 15 0
西北地区 5 0
努纳武特 0 0
撤回游轮乘客 13 0
加拿大全国总数 128 194 9156

*信息来源：Radio-Canada

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全球感染 2522万，加拿大 12.8

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2020年8月31日，美国 University of Lowa 校园。美国的累计感染病例已经超过 600万人。(Joseph Cress/Iowa City Press-Citizen/The Associated Press)

根据 Radio Canada   的数据，截止到北美东部时间 14点，全世界的新冠病毒病例统计:

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  • 全球累计感染人数超过  2522万，与一天前相比增加 0. 9 %；
  • 死亡人数超  84. 6万 ，日增  0. 5 %；
  • 痊愈人数超过 1661万，日增 1. 3%。

加拿大的新冠病毒病例统计：

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  • 全国累计病例 128 194例，新增 254例，日增率  0. 2%；
  • 死亡人数   9156人,  新增 2例，日增率  0% ；
  • 痊愈人数  113 790人，新增126例，日增率  0. 1%。

（CBC， Radio-Canada）

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