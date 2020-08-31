电影《阿丽娜》即将上映：取材于加拿大著名歌手席琳.迪翁的生平故事

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由法国演员和导演瓦雷丽.勒梅西埃（Valérie Lemercier）执导并主演的电影《阿丽娜》（Aline）被称为今年年底最受公众期待的法国电影之一。这部电影以加拿大著名歌手席琳.迪翁（Céline Dion）的生平经历为素材，但并不是严格意义上的人物传记。勒梅西埃不久前在接受采访时表示：“她是Aline，不是Céline。”

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不过女主角和迪翁的差别可能与这两个名字类似。勒梅西埃为了扮演这个角色，下了很大功夫模仿迪翁的手势和姿态。海报上的的阿丽娜手握话筒站在舞台上，膝盖微曲，正是迪翁忘情歌唱时的招牌姿势。阿丽娜的经纪人和丈夫这个角色也专门请了魁北克演员西尔万.马塞尔（Sylvain Marcel）扮演。

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这部电影将于11月18日在法国首映，其海报和预告片刚刚被公布。

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席琳.迪翁1968年出生在魁北克省的一个大家庭。当时该省鼓励生育，迪翁是家中第十四个孩子。她十二岁时录了人生中第一首歌，寄给制作人热内.安杰利（René Angélil）。安杰利很欣赏她，不惜抵押房子为她制作专辑。

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迪翁26岁时与安杰利结婚，两人育有三子。安杰利在2016年因喉癌复发去世，享年73岁。

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迪翁在拉斯维加斯驻唱时，安杰利经常去赌场一掷千金。迪翁有一次接受采访，主持人问她如何看安杰利嗜赌。她淡定答道，如果他不喜欢赌的话，当年就不会抵押房产为一个小丫头出专辑。

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（RCI avec Radio-Canada)

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