疫情下加拿大人借钱大搞房屋装修

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2019年是加拿大人在住房装修方面花大笔金钱的一年，把至少8百亿加元的金钱花在了住房装修方面。但2020年2、3、4月份开始泛滥和恶化的COVID-19病毒肺炎疫情让这一住房装修热潮嘎然而止。

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但随后几个月加拿大人居家防疫、居家上班的情况又让加拿大人对住房装修的热情卷土重来。

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加拿大多伦多房地产市场咨询公司Altus Group的研究计算发现，从5月份开始加拿大人在住房装修方面又大把花起钱来；而且在大多数情况下是借钱装修，最常用的借款方式是以住房为抵押的信用贷款。

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最火热的住房装修项目是家庭办公室、家庭健身房、地下室装修和加建后院游泳池。

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不过，专家们不认为2020年加拿大的住房装修市场能够达到去年创纪录的水平，并指出COVID-19病毒肺炎疫情后金额超过5千加元的住房装修项目的数量在减少。

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RCI with Pete Evans • CBC News

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