返校焦虑症：阿尔伯塔省中小学将为学生提供心理服务

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阿尔伯塔省的中小学将 在9 月 3 日开学，儿童心理学家们正在为学校和家长提供建议，呼吁各方在开学后要密切关注孩子的心理健康问题。

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阿尔伯塔大学（University of Alberta）的儿童心理学教授克里斯蒂娜·里纳尔迪（Christina Rinaldi）博士说，今年的情况非常特殊，父母需要更及时地了解并解决孩子们可能出现的各种担心。

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密切注意孩子的反应

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她说，学校和家长都需要让学生认识到，学校采取的一切新措施是为了防止 COVID-19 传播，但与此同时，又不能轻易打保票说没人会生病，因为谁也不能做出这样的保证，孩子们有可能要在学期中不得不面对同学或老师中有人感染的现实。

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里纳尔迪表示，如何与学生进行这些对话，取决于他们的年龄。

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她补充说：

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家长们首先应该尽可能保护好自己，抽出时间来放松身心，保持良好的睡眠、运动和饮食，这样才能有充足的精力照顾好孩子。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

学校、卫生局、心理学家合作

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在埃德蒙顿市，公立学校系统（Edmonton Public Schools）的卫生主管马尔兰·汉森（Marlene Hanson）说：

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开学后，预计学生们会有不同反应，有些学生会很高兴地看到自己的朋友，有些则会感到不安和焦虑。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

她说：

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埃德蒙顿市和卡尔加里市的公立学校董事会已经组成了联合工作组，与阿尔伯塔省卫生局和卡尔加里大学的心理学家合作，为学生返校建立了充足的心理服务资源。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

汉森补充说，家长若发现孩子有任何问题，都应该尽快联系学校。

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埃德蒙顿市公立学校系统的助理主管凯西·穆赫莱塔勒（Kathy Muhlethaler）表示，埃德蒙顿市70% 的中小学生将在 9 月 3 日返校，在课堂上课，其余的学生则选择在网上上课。

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（CBC）

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