加拿大政府把两个土著人寄宿学校作为历史遗址

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大联邦政府星期二把两所前土著人住宿学校认定为国家级历史遗址，以记住加拿大近代史上寄宿学校这一黑暗篇章。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

负责加拿大公园事务管理局的联邦政府环境部长Jonathan Wilkinson星期二代表特鲁多自由党政府正式宣布，这两所被认定为加拿大寄宿学校历史遗址的前土著人寄宿学校是马尼托巴省的Portage La Prairie寄宿学校和新斯科舍省的Shubenacadie寄宿学校。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大新斯科舍省土著人居民Dorene Bernard说她等待这一天已经很长时间了，把她幼年时遭受过虐待的寄宿学校作为历史遗迹保留下来能够帮助加拿大人记住历史。她的祖母、父亲、哥哥等家庭成员都在Shubenacadie寄宿学校呆过；而她自己在1961年只有四岁的时候也进入了这所寄宿学校，在寄宿学校里遭受过毒打和体罚。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

不过，Shubenacadie寄宿学校当年的建筑物已经不复存在，在原来地址上重建的建筑现在是一个塑料制品工厂。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

马尼托巴省Portage La Prairie寄宿学校的原有建筑物仍然存在，并在1981年被Long Plain土著人部落买了下来。在这座建筑物被加拿大联邦政府定为土著人寄宿学校历史遗址后，Long Plain土著人部落希望把这座建筑变成有关土著人寄宿学校的纪念馆和图书馆。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在19世纪末到20世纪90年代，又15万土著印第安人、因纽特人、梅迪斯人的儿童被迫与父母分开被送进寄宿学校。这些寄宿学校绝大部分是由联邦政府资助、由教会管理。许多土著人儿童在寄宿学校里受到精神和肉体的虐待，有些受过性侵犯。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

RCI with Olivia Stefanovich • CBC News

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

相关文章：

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada