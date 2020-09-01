教师工会因疫情下复课不安全而上告安省政府

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加拿大最大省份安大略省的四个教师工会因反对省政府在COVID-19病毒肺炎疫情下复课的方案而把省政府告上劳资关系委员会，理由是省政府违反了工作安全法规。

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安大略省的四个教师工会代表着省内19万教师和学校工作人员。

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安大略省中学教师工会主席Harvey Bischof表示，安大略省教师不应该被强迫在个人健康和安全受到威胁的环境中工作，现在安大略省政府明明可以采取措施避免或降低教师们面临的COVID-19病毒肺炎威胁，却反其道而行之、强迫安大略省教职员工去面对不必要的健康危险。

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在安大略省中小学全面复课前一个星期，安大略省省长福特的保守党政府疫情下复课的计划正引起越来越大的反对声浪。

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根据省政府教育厅的复课计划，幼儿园、小学和中学8年纪以下的课堂不需要减少学生数量，高中的课堂学生数量要减半，一半的课时在课堂上、一半在网上上课。

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安大略省教师工会要求劳资关系仲裁机构下令安大略省学校的课堂人数一律减半以落实保持社交距离的防疫措施，保护学生和教师的安全。

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RCI with Shawn Jeffords • The Canadian Press、CBC News

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