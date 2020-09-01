气候变化导致冰川迅速融化，研究人员说有洪水风险

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由于气候变化，世界各地的冰川正在迅速融化，这是众所周知的事实，冰川融化后水的流向，是一个新的研究领域。

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最新发表的一项研究表明，冰川不断缩小所产生的融水正在形成越来越多广阔的“湖泊”，最终有可能构成巨大的洪灾风险。

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本周一（8月31日），卡尔加里大学 (University of Calgary) 的地理学家丹·舒加尔（Dan Shugar）和他的同事们在《自然气候变化》( Nature Climate Change) 杂志上发布了这一研究论文，对冰川湖中所含的水量以及水量的增长速度进行了首次全球评估。

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丹·舒加尔说，直到几年前，电脑才有足够的能力来处理世界上有价值的相关数据和 250,000 个卫星图像，这才使他们这个研究团队有可能来对全球冰川融化形成的 “冰川湖”情况进行全面评估。

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水量快速增加

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冰川部分融化，冰川水被尚未融化的冰挡住，就形成了 “冰川湖”，这些 “湖” 有的在冰川的顶部，有的在冰川的前部、旁边，还有的在冰川底部。

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许多冰川湖位于格陵兰岛 Greenland 等人烟稀少的地区，但有些则位于喜马拉雅山等地方，附近有村庄和社区。

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“冰川湖” 的数量在快速增加，面积越来越大，舒加尔和他的同事们估计，自 1990 年以来，这些冰川湖泊所拥有的水量几乎增加了 50％。

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加拿大的 “冰川湖”

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加拿大冰川湖的水量也在不断增加。

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丹·舒加尔说：

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在过去30年中，加拿大全国范围内冰川湖的水量已增加了约 20％，拥有大约 37 立方千米的水。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

不列颠哥伦比亚省和育空地区的 “冰川湖” 增长速度甚至更快，30 年来其数量几乎翻了一番，总含水量达到 21 立方千米。

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‘洪灾风险’

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如果冰继续融化，挡不住已经形成的 “冰川湖”，则会有爆发洪水的危险。

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丹·舒加尔表示：

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在北美西部，风险虽然没有喜马拉雅山地区那么高，但肯定不是零，如果冰川湖水溢出来了，水量绝对是 “巨大” 的。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

卡尔加里大学的地理学家丹·舒加尔警告说，随着气候变化，冰川继续融化，有关管理部门必须更加关注这些不断增加的 “湖泊”。

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他说：

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这是一个不断变化的危险的环境，需要不断进行新的审视和评估。 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

（CBC）

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