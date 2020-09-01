气候变化导致冰川迅速融化，研究人员说有洪水风险

由于气候变化，世界各地的冰川正在迅速融化，这是众所周知的事实，冰川融化后水的流向，是一个新的研究领域。
最新发表的一项研究表明，冰川不断缩小所产生的融水正在形成越来越多广阔的“湖泊”，最终有可能构成巨大的洪灾风险。
本周一（8月31日），卡尔加里大学 (University of Calgary) 的地理学家丹·舒加尔（Dan Shugar）和他的同事们在《自然气候变化》( Nature Climate Change) 杂志上发布了这一研究论文，对冰川湖中所含的水量以及水量的增长速度进行了首次全球评估。
丹·舒加尔说，直到几年前，电脑才有足够的能力来处理世界上有价值的相关数据和 250,000 个卫星图像，这才使他们这个研究团队有可能来对全球冰川融化形成的 “冰川湖”情况进行全面评估。
水量快速增加
冰川部分融化，冰川水被尚未融化的冰挡住，就形成了 “冰川湖”，这些 “湖” 有的在冰川的顶部，有的在冰川的前部、旁边，还有的在冰川底部。
许多冰川湖位于格陵兰岛 Greenland 等人烟稀少的地区，但有些则位于喜马拉雅山等地方，附近有村庄和社区。
“冰川湖” 的数量在快速增加，面积越来越大，舒加尔和他的同事们估计，自 1990 年以来，这些冰川湖泊所拥有的水量几乎增加了 50％。
加拿大的 “冰川湖”
加拿大冰川湖的水量也在不断增加。
丹·舒加尔说：
在过去30年中，加拿大全国范围内冰川湖的水量已增加了约 20％，拥有大约 37 立方千米的水。加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
不列颠哥伦比亚省和育空地区的 “冰川湖” 增长速度甚至更快，30 年来其数量几乎翻了一番，总含水量达到 21 立方千米。
‘洪灾风险’
如果冰继续融化，挡不住已经形成的 “冰川湖”，则会有爆发洪水的危险。
丹·舒加尔表示：
在北美西部，风险虽然没有喜马拉雅山地区那么高，但肯定不是零，如果冰川湖水溢出来了，水量绝对是 “巨大” 的。加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
卡尔加里大学的地理学家丹·舒加尔警告说，随着气候变化，冰川继续融化，有关管理部门必须更加关注这些不断增加的 “湖泊”。
他说：
这是一个不断变化的危险的环境，需要不断进行新的审视和评估。加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada
（CBC）
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