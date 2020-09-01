疫情以来加拿大人浪费食物比过去更多：达尔豪斯大学调查

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加拿大达尔豪斯大学农学系的一项调查显示，加拿大家庭在新冠疫情期间浪费了更多的食物。一方面是因为自己做饭的次数比过去多，过去由餐饮业浪费的那一部分食物自然转到了个人头上，另一方面是出于对病毒的恐惧和缺乏计划等多种原因。

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达尔豪斯大学农产品分析实验室的三位研究人员和凯德尔市场调查公司合作，在8月21日到23日期间对八千多名加拿大人进行了问卷调查。根据受访人对自己每星期扔掉多少食物和厨余垃圾的估计，研究小组计算出加拿大人在疫情期间浪费的食物比疫情前增加了13.5%。

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这份调查报告中所说的厨余垃圾除了果皮、黄叶等正常丢弃的部分外，也包括剩饭剩菜和过期食物。在疫情开始前，每个加拿大家庭平均每星期扔掉2.03公斤厨余垃圾，而现在扔掉2.3公斤。这个增加幅度和一些加拿大城市的调查相符。根据研究人员的模拟估算，自三月份以来，加拿大人每个月要多制造出2万吨到2万4千吨厨余垃圾。

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主持这项调查的查理布瓦（Sylvain Charlebois）教授在接受Radio-Canada采访时说，这个结果让研究人员颇感意外。他们原以为人们呆在家里的时间多了会减少食物浪费。

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加拿大各省在三月中旬先后开始停工停课，餐饮业完全关闭。六月份以来逐步解封，但是餐馆酒吧仍然受到严格的限制。

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扔掉食物的各种原因

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受访人所列举的丢弃食物的理由可以说是五花八门, 但是相当一部分理由显示出许多人在采购和做饭时缺乏计划。例如，最常见的理由（31.3%）是“食物在冰箱里放得太久了”。还有些人（15%）的回答是“食物在过期前没吃完”，或者“喜欢尽可能新鲜的食物”（12.8%）。有五分之一的受访人表示从来不吃过期食物。

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另外，有高达30.4%的受访人表示扔掉食物是因为“家人没有把盘子里的食物吃完”。

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最让研究人员感到吃惊的是，有10%的受访人扔掉食物是因为觉得它们被新冠病毒感染了。这个比例在魁北克省最高，达到14%，其次是BC省（13%）。

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食品工业的浪费并没有因为餐饮业停顿而减少

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环保组织大卫铃木基金会的科技项目负责人艾诺-艾迪耶（Louise Hénault-Ethier）评论说，更经常在家里做饭，制造出更多的厨余垃圾倒也并不奇怪。但是加拿大家庭的食物浪费之外，加拿大农产品供应链在疫情中的浪费也是空前的。由于餐饮业和旅游业停顿，许多加拿大农场失去了买主，不得不把牛奶等容易腐坏的产品销毁。

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另一方面，由于疫情期间求助者增加，食品银行等公益组织常常不能满足要求。加拿大联邦政府本月宣布拨款5千万加元，向农场购买不能久放的滞销产品提供给公益组织。

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根据达尔豪斯大学的调查，17%的加拿大人在疫情期间向食品银行捐赠过食物。这个比例在安大略省达到20%，在爱德华王子岛省最低，只有7%。

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（RCI with Radio-Canada, Nicholas Haddad)

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