美三大汽车巨头加拿大工厂雇员给工会罢工授权

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美国三大汽车制造巨头通用、福特和菲亚特-克莱斯勒在加拿大分公司的汽车厂工会会员们举行投票，以大比例的多数票授权工会在谈判遇到困难的情况下举行罢工，以迫使资方让步达成新的劳资协议。

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其中，菲亚特-克莱斯勒加拿大分公司工会会员以98.4%的赞成票授权工会为了促成新的劳资协议在必要时举行罢工，福特加拿大分公司工会的罢工赞成票比例是96.4%，而通用加拿大分公司工会会员的罢工赞成票比例是95.3%。

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代表美国三大汽车巨头加拿大分公司的工会Unifor的主席Jerry Dias说，Unifor旗下的汽车工会以绝大多数工会会员赞成罢工的强有力授权，支持工会就保护工作机会、保持已有的工资福利待遇与资方进行谈判。

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Unifor工会准备在9月份第二个星期劳动节前后宣布把美国三大汽车制造巨头中的哪一个作为罢工目标，将集中力量与被定为罢工目标的汽车巨头公司进行劳资谈判，希望能够在罢工授权的最后期限前，也就是9月21日午夜11点59分之前，达成新的为期四年的劳资协议。

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Unifor工会主席Jerry Dias表示，他不会让美国汽车制造巨头公司资方拿COVID-19病毒肺炎疫情作为拖延谈判的理由。

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