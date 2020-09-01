警察工会在加拿大两个城市丢掉免费停车特权

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加拿大皇家骑警雇员在不列颠哥伦比亚省维多利亚市和威斯勒市警局停车难是个老大难问题，警员们常常把自己的私人车辆停在警局停车场的警车停车位置，而利用警察特权把警方巡逻车停在警察局附近街区、占据有限的街头停车车位。

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这种情况已经恶化到维多利亚市政府的街头停车管理机构开始给停在街头的警车开罚单的地步。而皇家骑警管理层则要求把警车停在街头导致吃罚单的警员自掏腰包支付罚单。

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代表联邦警察权益的National Police Federation (NPF)为维护警员们的停车权益向劳资关系仲裁机构提出仲裁要求，指责皇家骑警管理层在NPF获得代表警员进行维权谈判资格之前就更改了有关警员停车权益的规定。

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根据加拿大的劳资关系法案，雇主不能在工会组织还没有正式获得劳资谈判权之前大幅度改变工作条件。

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但今年夏天劳资关系仲裁机构对联邦警察工会NPF就维多利亚和威斯勒市警员停车问题提出的抱怨做出了裁决，认为NPF提供的论据未能证明皇家骑警管理层明显更改了停车规定，而且皇家骑警雇员的私人汽车免费停车从来就不是雇主必须提供的工作条件中的一部分。

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RCI with Jason Proctor • CBC News

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