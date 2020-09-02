中国宣布9月3日起恢复从加拿大到北京的直飞航班

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中国正在逐步恢复直飞北京的国际客运航班。

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中国航空监管部门星期三（9月2日）宣布，从 9 月 3 日起，将首先恢复从加拿大、泰国、柬埔寨、巴基斯坦、奥地利、希腊、丹麦和瑞典这 8 个国家到北京的直飞航班。

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中国首都的严格防疫措施

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今年 3 月 23 日，为了控制疫情从境外输入的风险，中国首都北京实施了严格措施，所有飞往北京的国际客运航班必须先被分流到其他机场作为第一个入境点，乘客符合检疫条件后才可以前往北京。

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现在，输入病例较少国家的国际客运航班将可以不再被分流，直达北京。

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但中国民航总局同时表示，将对直航北京国际航班的载客率进行严格控制。

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另外，如果一个航班上有 3 名以上乘客对新型冠状病毒呈阳性反应，中国则将重施控制措施，把第一入境点再度从北京改为其他机场。

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(CBC )

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