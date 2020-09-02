加拿大人进阿拉斯加几公里摘蓝莓回来要隔离

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加拿大育空特区首府白马市居民Laura Sutherst很喜欢做蓝莓甜饼。为了采集蓝莓，她每年都会前往与美国阿拉斯加交界的地区采摘蓝莓，因为那里的蓝莓特别甜美。

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Laura Sutherst采摘蓝莓的地区被当地民众称作是无人区，因为在过了加拿大不列颠哥伦比亚省弗雷泽边境检查站后、在抵达美国阿拉斯加州边检站之前有12公里的地区似乎是没人管的无人区。

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Laura Sutherst往年为采摘蓝莓跨越美加边境的情况很简单，返回加拿大一侧时跟边检官员打声招呼、伸出手让边检官员看看因摘蓝莓变蓝的手掌就行了，有时连驾照等不用出示。

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但在今年COVID-19病毒肺炎疫情的情况下，加拿大和美国不但对非必要旅行者互相关闭了边境，而且要求被准许入境、来自对方国家的旅行者实行为期14天的自我隔离防疫措施。

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Laura Sutherst不久前在摘完蓝莓从边境线美国一侧返回加拿大时就遇到了麻烦。一位加拿大边检官员对她和她的汽车进行了两个小时的询问和检查，最后虽然准许她入境但警告她今后不得如此随便跨越加美边境，如果再被发现会在5年之内被禁止入境美国。

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虽然在过关进入加拿大时Laura Sutherst没有被要求隔离防疫，但在回家三天后她接到加拿大政府的电话，通知她自我隔离14天进行防疫。

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RCI with Mike Rudyk • CBC News

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