加拿大预订了4个美国公司的新冠疫苗，还将从一个英国公司预订

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加拿大政府宣布，已经与四家美国公司签署了协议，预订正在开发中的 COVID-19 疫苗，以确保疫苗出来后加拿大人能够在第一时间获得接种。

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从美英预订疫苗

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加拿大广播公司报道说，联邦政府先是在 8 月 5 日宣布与美国的 Moderna 和 Pfizer / BioNTech 公司达成了协议，接着于本周早些时候又与美国的 Novavax 和 Janssen 公司达成了协议。

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上述这些公司都从美国政府获得了巨额资助。

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4 月初，为了快速开发新冠疫苗以及诊断和治疗手段，特朗普政府专门设立了 Operation Warp Speed 项目，这是一个公立和私立领域合作的项目，美国国会为项目拨款近 100 亿美元，参与方包括美国疾病控制与预防中心（CDC）、美国食品药品管理局（FDA）、美国国立卫生研究院以及私立公司等。

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除了美国公司外，加拿大政府还正在与总部位于英国的 AstraZeneca 公司谈判，也即将达成疫苗预订协议。

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这些疫苗在获得临床试验成功后，需要通过加拿大卫生部的批准。

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同时向多个公司预订

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加拿大广播公司报道说，目前全球正在开发中的新冠疫苗有 150 多种，进展的速度不同，最快的已经进入了第 3 阶段临床试验。

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多伦多女子学院医院（Women’s College Hospital）的感染预防和控制医学主任迈克尔·加丹（Michael Gardam）医生在接受加拿大广播公司时说，我们当然不知道哪种疫苗会有效，哪个公司最后能开发出最好、最安全的疫苗。

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他说：

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加拿大政府向不同的制造商预订不同类型的疫苗，是为了保证若有一种疫苗获得成功，加拿大就能立即获得。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

美国的 4 个公司

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加拿大广播公司报道了加拿大预订疫苗的美国 4 个公司的概况：

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Janssen Pharmaceutical Companies (Johnson & Johnson的子公司)

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总部：美国新泽西州

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疫苗类型：非复制型病毒载体

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加拿大预订剂量：至少 3800 万支

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Moderna

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总部：美国马萨诸塞州

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疫苗类型：mRNA

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加拿大预订剂量：至少 5600 万支

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Novavax

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总部：美国马里兰州

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疫苗类型：蛋白质亚基

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加拿大预订剂量：至少 7600 万支

Pfizer / BioNTech

总部：美国纽约 / 德国美因茨

疫苗类型：mRNA

加拿大预订剂量：至少 2000 万支

（CBC）

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