疫情让加拿大公民在海地领养的孩子入境难

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海地一位怀孕的加拿大公民呼吁加拿大政府放松COVID-19病毒肺炎防疫旅行限制，让她能够与其领养的两个海地孩子一道入境加拿大。

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在海地的女性加拿大公民Sarah Wallace说，她目前的境况很紧急，因为再过两个星期她会由于太靠近预产期而被航空公司拒绝登机，这意味着她不得不在没有加拿大公费医疗服务的海地生孩子；她呼吁加拿大联邦政府移民部长直接干预，帮助她解决目前由于移民文件迟迟下不来而无法和家人一道入境加拿大的问题。

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Sarah Wallace本人的职业是助产士，已经在海地居住了12年，去海地前是阿尔伯塔省居民。她在海地创建了旨在改善海地妇幼健康水平的非盈利组织橄榄树项目Olive Tree Projects。

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Sarah Wallace在发现自己怀孕后本来打算早点返回加拿大，但加拿大移民部门和海地有关部门的儿童领养和移民文件审批过程都出现延误，结果是她现在面临或者自己返回加拿大、把已领养的海地孩子留在海地，或者是自己不回加拿大在海地生孩子的两难选择。

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Sarah Wallace从2017年就开始了领养第一个被抛弃的海地幼儿的程序，随后在2018年领养了一个被抛弃的海地女婴，这期间她生下了自己的男孩，现在她怀的是自己与海地丈夫Jean Pierre Valteau的第二个孩子。

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RCI with Sarah Rieger • CBC News

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