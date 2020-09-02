美国国父和加拿大国父都有历史问题

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加拿大与美国政治制度类似、历史变迁类似、经济体制和经济构成类似；由于美国的人口十倍于加拿大，所以美国的社会变化会对加拿大社会的变化带来很大的影响。

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比如，美国旨在重新审视历史人物的所谓“取消文化”就明显波及到加拿大。

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美国一些南北战争中的历史人物雕像被推到，加拿大开国总理麦克唐纳在蒙特利尔市的雕像不但被拉下基座、而且被摔得身首异处。

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现在，矗立在美国首都的美国国父华盛顿纪念碑也成为取消文化运动的新目标，原因是华盛顿曾经拥有不少奴隶、是个奴隶主。

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美国首都华盛顿市长Muriel Bowser几个星期前成立了一个工作小组，任务是对政府拥有的建筑物名称进行重新审议，以评估这些政府建筑物的名称是否符合现代社会的价值观。

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该工作小组星期二提交了有关如何处理历史人物纪念雕像、纪念碑和以历史人物命名的建筑物、学校的报告。该报告说社会在前进，社会价值观在变化，华盛顿市在纪念历史人物的方式方面也应该与时俱进。

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该报告中提出的建议包括，对有争议的雕像、纪念碑和用有争议历史人物的名字命名的建筑物可以采取改名、改写人物简介、或最终移走的整改措施。在目前已经审核过的3050个华盛顿市的建筑物中，有153个被纳入有问题、需要整改的类别。

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比如，以美国独立宣言的作者、Thomas Jefferson总统的名字命名的学校就需要改名，因为他曾经是奴隶主。

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对华盛顿市政府管辖的建筑物改名相对容易，但对美国联邦政府管辖的建筑物更改名称就是很复杂的事情。比如，美国首都华盛顿市的地标性建筑、高高矗立的华盛顿纪念碑要想改名就不容易。

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华盛顿纪念碑高169米、重7万4千吨，是为纪念美国开国总统乔治.华盛顿而建，华盛顿开启了美国政权以和平、民主的方式移交给下届政府的民主制度。

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RCI with Alexander Panetta • CBC News

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