联合国气象组织警告地球冰层在加快消失

联合国下属的世界气象组织报告说,今年夏天出现的北半球冰川、北冰洋冰盖的加速融化在给地球环境和生态带来深深的伤害。

世界气象组织星期二指出,地球北极圈地区在以两倍于世界平均升温水平的速度在加快变暖,让北冰洋冰层覆盖的面积缩小、冰层的厚度变薄、冰盖解体,结果是让北极圈地区的升温速度进一步加快、形成了恶性循环。

今年6月20日俄罗斯东北部西伯利亚地区的Verkhoyansk甚至出现了38摄氏度的高温天气。

今年7月底,加拿大北极地区Milne冰盖破裂,使原来的Milne冰盖面积缩小了43%,分离出的一块冰盖的面积约81平方公里。

联合国下属的世界气象组织准备在9月9日发布地球表面升温对地球冰冻圈影响的报告。

RCI with The Associated Press、CBC News

