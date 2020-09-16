更多加拿大人搬离城市：疫情改变加拿大人的房地产需求

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在大城市里工作的加拿大人，如果不想忍受城市的喧嚣，多半就要忍受漫长的通勤时间。但是今年以来，无数人因疫情在家上班，这种宁静和近便不能两全的购房选择正在发生改变。

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26岁的莫雷洛（Christopher Morello）在一家多伦多公司工作，但是最近在离多伦多170多公里的小城多切斯特买了一栋房子。从这里开车去多伦多要花两个小时。如果不是因为可以在家上班，莫雷洛是不会选择住在离公司这么远的地方的。

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多切斯特的人口只有九千左右，环境安静。莫雷洛买的房子有三个卧室，巨大的后院一直延伸到河边。这正是他梦想中的居住环境。他在接受Radio-Canada采访时说，住在多伦多的时候，他租的公寓很小，租金却不便宜。现在房贷利息低，他买了房子以后，每个月的房贷和别的花销加起来还没有原来的房租多。而且这里自然环境非常好，当地人又热情。

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多伦多市的房地产经纪人注意到，他们有越来越多的客户选择离开多伦多，在郊区和周边城市买房子，造成这些地方的房价上涨，有些人走得更远。而多伦多人眼里的小城市，在一些当地人看来也已经过于吵闹，需要远离。一个房地产经纪人告诉记者，她的一个密西沙加市的客户在60多公里外的格里姆斯比市买了房子。该市坐落在安大略湖边，人口不到三万。

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今年二月以来，加拿大人的住所与工作地点之间的距离增加

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加拿大人对远离城市贴近自然的热情并不是始于新冠疫情。但是疫情造成的工作方式改变显然为这种热情添加了助燃剂。一个蒙特利尔市场调查公司在分析了几家大型房地产公司今年二月到八月期间的数据后发现，它们的客户的住所和工作地点之间的平均距离大幅度增加了。

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在多伦多市，这些房地产公司客户的住所和工作地点之间的距离中位数从16.3公里增加到了18.2公里，增幅为11.7%。

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但是增幅最高的却是邻近的汉密尔顿市，从23.7公里增加到了34.9公里，增幅为47.2%。其次是卡尔加里市（42.8%），哈利法克斯市（40.1%）。华人众多的温哥华市增幅最低，为7.2%。

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这些城市从东到西，分布在不同省份，意味着这是一个相当普遍的趋势。但是也有业内人士提醒说，房地产市场恢复正常不过才两个月，要准确地分析加拿大人的购房喜好变化还需要再观察一段时间。

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（Radio-Canada，Philippe de Montigny)

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