加拿大一些富二代要求让富人多交税

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大部分加拿大纳税人希望减少自己的税务负担，有的人用海外避税天堂的方式避税、有的人甚至是用非法手段逃避税收，但一些加拿大富二代年轻人却呼吁政府增加对有钱人的税收。

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由2百位年龄在18岁到40岁的有钱人组成的一个名叫“资源运动”Resource Movement的加拿大组织，呼吁加拿大政府采取措施缩小富有阶层与普通加拿大人之间的财富差距。

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他们提出的具体措施是要联邦政府设立两种针对加拿大人口中收入最高的10%有钱人的新税。一种是财产税，一种是遗产税。该组织的测算是，仅财产税一项每年就能为联邦政府增加90亿加元的税收收入。

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今年40岁的Claire Trottier是加拿大麦吉尔大学微生物学和免疫学教授，她生于富裕家庭，父亲Lorne Trottier是加拿大高科技公司Matrox公司的创始人之一，在90年代末位居加拿大第38位最有钱人之列。

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在2000年，Lorne Trottier家庭成立了Trottier家庭基金会。仅2018一年，该基金会就给环境、医疗和教育项目捐款1千万加元。

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但Claire Trottier认为，光靠慈善捐款还远远不够，加拿大许多有钱家庭并没有用慈善捐款方式回报社会，所以需要联邦政府用税收的方式让富有的加拿大人为社会做出应有的贡献。

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加拿大联邦政府今年6月份公布的一项研究显示，加拿大收入最高的10%人口占了加拿大社会财富的56.7%，而收入最低的40%加拿大人拥有的财富只占加拿大社会财富的1.1%。

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RCI with Brigitte Bureau • CBC News

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