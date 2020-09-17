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2020年9月16日，星期三，加拿大蒙特利尔，玛丽-世界女王大教堂，大主教克里斯蒂安·莱皮纳(左)前来参加弥撒，纪念无人认领的无家可归死者。THE CANADIAN PRESS/Ryan Remiorz

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