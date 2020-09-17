疫情下的秋冬：户外加热取暖设备今年格外抢手

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随着天气变凉，COVID-19 病例又开始增多。

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这次疫情把人们从室内 “推向” 了户外，越来越多的加拿大人希望尽可能多在户外活动，减少在室内逗留的时间，因此，用于室外的加热取暖设备今年格外抢手。

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加拿大零售理事会 （The Retail Council Canada）说，对用于院子里、露台上加热器 （patio heaters）的需求大大增加，导致零售商们都供不应求。

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零售理事会负责公共事务的副主席卡尔·利特勒（Kal Littler）表示，来自商家和个人的需求都很大，这些产品基本上是每次一上架就卖光了。

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家庭需求

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凯瑟琳·米勒·莫特（Catherine Miller Mort）是多伦多的一位居民，她说，给自家院子里的露台买了一个取暖器，这样即使天气冷了，孩子也可以在外面跟朋友一起玩。

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米勒·莫特说：

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我们希望尽量把在户外空间的享受延伸到整个秋天，直到入冬。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

她表示，花了不少时间到多家零售店寻找露台加热器，终于找到了一个。

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米勒·莫特说：

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那些体积比较小的、用电的露天加热器在很多地方都卖光了。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

需求旺盛

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加拿大连锁零售商 Home Depot Canada 告诉加通社（The Canadian Press），人们对室外加热器、露天火炉等设备的兴趣日益浓厚。

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Home Depot Canada 的传媒经理 Alyssa Haw 表示，与去年相比，户外取暖设备的销售大增。

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她说，从 5月、6 月开始 Home Depot 就发现户外加热器的销售出现明显增长，9 月份的销售量又在增加，顾客们都希望能延长在户外的时间。

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另一个连锁零售商 Canadian Tire 也表示，加拿大人将通过户外取暖器、烧烤炉和木炭，来千方百计地延长在户外的时间。

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餐馆酒吧急需露台加热器

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但是，对露台加热器的需求不仅仅来自私家房主。

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在疫情的影响下，许多顾客都忌讳进入封闭的场所用餐，露台营业就成了餐饮业的 “救命稻草”，加拿大零售理事会的卡尔·利特勒说，酒吧和餐厅等商业场所对露台加热设备有非常大的需求。

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卡尔·利特勒说：

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餐馆和酒吧希望通过一切尽可能的途径来延长露台的营业时间。 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

市政规定

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对于商家能否在室外露台使用加热设备，不同城市有着不同规定。

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多伦多市于上周五 （9月11日）宣布，将允许餐馆酒吧在室外露台使用便携式加热器，以支持餐馆继续维持开放户外的用餐空间。

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对这个决定，加拿大餐馆协会（Restaurants Canada）负责加拿大中部地区的副主席詹姆斯·里莱特（James Rilett）表示很高兴，他说这是一个 “重大举措”，哪怕是一点点的帮助都会对餐饮业起到支持作用。

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加拿大的其他一些城市动作则没有多伦多那么快。

温尼伯是在加拿大最寒冷的城市之一，温尼伯的餐馆业主们也正在呼吁，疫情下露台区成了餐馆和酒吧至关重要的收入来源。

马克·特纳（Mark Turner）是阿姆斯特丹茶室和酒吧（Amsterdam Tea Room & Bar ）的业主，他说，我早就想有一个能全年开放的露台，因为温尼伯的一半是冬天，冬季营业很重要，当地居民已经习惯了穿着冬装呆在外面，如果能被允许在露台上使用取暖设备，将会支持我们的营业。

加拿大广播公司报道说，温尼伯市正在研究如何为餐馆提供更多的灵活性，如何调整有关商家使用户外加热设备的规定。

温尼伯市政厅的发言人卡伦·夸利（Kalen Qually）在一份声明中说：

市政府正在探索这一选择，正在考虑商家企业的要求。

这个星期二（9月15日），温尼伯市长的传媒主任杰里米·戴维斯（Jeremy Davis）在一份声明中说：

市政已经批准商家几次延长了有关临时露台的使用，这对一些商家是有帮助的 。 但是，增加户外便携式加热器也增加了消防安全风险，市政的公共服务部门和消防部门正在对此进行审核。

（CBC）

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