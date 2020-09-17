疫情下的秋冬：户外加热取暖设备今年格外抢手

随着天气变凉，COVID-19 病例又开始增多。
这次疫情把人们从室内 “推向” 了户外，越来越多的加拿大人希望尽可能多在户外活动，减少在室内逗留的时间，因此，用于室外的加热取暖设备今年格外抢手。
加拿大零售理事会 （The Retail Council Canada）说，对用于院子里、露台上加热器 （patio heaters）的需求大大增加，导致零售商们都供不应求。
零售理事会负责公共事务的副主席卡尔·利特勒（Kal Littler）表示，来自商家和个人的需求都很大，这些产品基本上是每次一上架就卖光了。
家庭需求
凯瑟琳·米勒·莫特（Catherine Miller Mort）是多伦多的一位居民，她说，给自家院子里的露台买了一个取暖器，这样即使天气冷了，孩子也可以在外面跟朋友一起玩。
米勒·莫特说：
我们希望尽量把在户外空间的享受延伸到整个秋天，直到入冬。加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
她表示，花了不少时间到多家零售店寻找露台加热器，终于找到了一个。
米勒·莫特说：
那些体积比较小的、用电的露天加热器在很多地方都卖光了。加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
需求旺盛
加拿大连锁零售商 Home Depot Canada 告诉加通社（The Canadian Press），人们对室外加热器、露天火炉等设备的兴趣日益浓厚。
Home Depot Canada 的传媒经理 Alyssa Haw 表示，与去年相比，户外取暖设备的销售大增。
她说，从 5月、6 月开始 Home Depot 就发现户外加热器的销售出现明显增长，9 月份的销售量又在增加，顾客们都希望能延长在户外的时间。
另一个连锁零售商 Canadian Tire 也表示，加拿大人将通过户外取暖器、烧烤炉和木炭，来千方百计地延长在户外的时间。
餐馆酒吧急需露台加热器
但是，对露台加热器的需求不仅仅来自私家房主。
在疫情的影响下，许多顾客都忌讳进入封闭的场所用餐，露台营业就成了餐饮业的 “救命稻草”，加拿大零售理事会的卡尔·利特勒说，酒吧和餐厅等商业场所对露台加热设备有非常大的需求。
卡尔·利特勒说：
餐馆和酒吧希望通过一切尽可能的途径来延长露台的营业时间。加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada
市政规定
对于商家能否在室外露台使用加热设备，不同城市有着不同规定。
多伦多市于上周五 （9月11日）宣布，将允许餐馆酒吧在室外露台使用便携式加热器，以支持餐馆继续维持开放户外的用餐空间。
对这个决定，加拿大餐馆协会（Restaurants Canada）负责加拿大中部地区的副主席詹姆斯·里莱特（James Rilett）表示很高兴，他说这是一个 “重大举措”，哪怕是一点点的帮助都会对餐饮业起到支持作用。
加拿大的其他一些城市动作则没有多伦多那么快。
温尼伯是在加拿大最寒冷的城市之一，温尼伯的餐馆业主们也正在呼吁，疫情下露台区成了餐馆和酒吧至关重要的收入来源。
马克·特纳（Mark Turner）是阿姆斯特丹茶室和酒吧（Amsterdam Tea Room & Bar ）的业主，他说，我早就想有一个能全年开放的露台，因为温尼伯的一半是冬天，冬季营业很重要，当地居民已经习惯了穿着冬装呆在外面，如果能被允许在露台上使用取暖设备，将会支持我们的营业。
加拿大广播公司报道说，温尼伯市正在研究如何为餐馆提供更多的灵活性，如何调整有关商家使用户外加热设备的规定。
温尼伯市政厅的发言人卡伦·夸利（Kalen Qually）在一份声明中说：
市政府正在探索这一选择，正在考虑商家企业的要求。
这个星期二（9月15日），温尼伯市长的传媒主任杰里米·戴维斯（Jeremy Davis）在一份声明中说：
市政已经批准商家几次延长了有关临时露台的使用，这对一些商家是有帮助的 。
但是，增加户外便携式加热器也增加了消防安全风险，市政的公共服务部门和消防部门正在对此进行审核。
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