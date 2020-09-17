第 49 届蒙特利尔新电影节10月开幕，室内室外同时放映

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第 49 届蒙特利尔新电影节- Festival du nouveau cinéma de Montréal (FNC) 将在 10 月开幕，在疫情的限制下，今年的电影节将通过网上、室内和室外的场所放映电影。

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加拿大广播公司报道说，2020年 “新电影节” 将从 10 月7日举办到 10月18日，设在蒙特利尔-特鲁多机场（l’aéroport Montréal-Trudeau）P11停车场的 “户外影院” 将是放映场所之一，会连续4个晚上放映 “新电影节” 的影片，室内放映主场为蒙特利尔市中心的帝国电影院 Cinéma Impérial，另外，人们还可以在网上观看 “新电影节” 的影片。

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魁省电影人Sophie Dupuis 和 Philippe Falardeau

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在 2020 年新电影节上，魁北克省两位国际闻名的电影人将是焦点人物。

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电影节的开幕片是魁省导演 Sophie Dupuis 执导的新电影《Souterrain》，该电影将在蒙特利尔的节日广场（Place des Festivals）上放映。

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电影节将以魁省导演 Philippe Falardeau 执导的影片 《My Salinger Year》 闭幕，这部片子的女主角是美国著名资深演员 Sigourney Weaver，近年来 Philippe Falardeau 在国际影坛上颇为引人注目。

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在新电影节上，人们不但能看到魁北克省制作的电影，还有许多外国电影，包括一些引起争议的片子。

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新电影节 FNC 的网站 出售室内和室外电影的门票。

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（Radio Canada）

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