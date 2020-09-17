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2020年9月17日，星期四，美国副国务卿基思·克拉奇(右二)抵达台北机场后受到迎接。克拉奇周四抵达台湾，这是两个月来美国高级官员的第二次访问，这引发了中国的严厉警告和可能报复的威胁。(Pool Photo via AP Photo)

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