A woman takes a selfie with glowing full moon installations at a park in Seoul, South Korea, Friday, Sept. 18, 2020. The artificial full moons have been installed by a local officials to increase morale during the COVID-19 outbreak and to celebrate the upcoming Chuseok holiday, the Korean version of Thanksgiving Day. (AP Photo/Ahn Young-joon)

在韩国首尔的一个公园里，一名女子用发光的满月艺术装置自拍

作者 Radio Canada International |
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发表 2020年9月18日（星期五）10:00

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2020年9月18日，星期五，在韩国首尔的一个公园里，一名女子用发光的满月艺术装置自拍。当地官员安装了人造满月，以在新冠肺炎疫情爆发期间提高人民士气，并庆祝即将到来的韩国版感恩节，—初节。(AP Photo/Ahn Young-joon)

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