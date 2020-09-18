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2020年9月18日，星期五，在韩国首尔的一个公园里，一名女子用发光的满月艺术装置自拍。当地官员安装了人造满月，以在新冠肺炎疫情爆发期间提高人民士气，并庆祝即将到来的韩国版感恩节，—初节。(AP Photo/Ahn Young-joon)

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