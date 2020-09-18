网上付款热潮让加拿大高科技公司成功上市

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大处理网上付款业务的高科技公司Nuvei Corp星期四在加拿大多伦多股票市场挂牌上市，其首发公开募股交易中筹集了超过7亿美元的资金，创下了多伦多股票交易所科技股首发上升募集资金的最高记录。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Nuvei Corp原来计划以每股20到22加元的价格出售2600万股股票，但由于需求强劲，股票首发价格被提高到每股26加元。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

而星期四上市开盘后，基金机构加价购买的热情很快把股票价格拉升到每股45加元。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

相比较之下，Shopify公司2015年刚上市时其首发股票只筹得了1.3亿加元。不过，Shopify公司现在的股票市值已经达到1360亿加元，甚至超过了加拿大商业银行巨头皇家银行。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Nuvei Corp设在蒙特利尔市，有雇员8百人，到6月底截止的一年期间处理了350亿加元的买卖交易付款。其主要客户是快速增长的网上体育博彩。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

RCI with Pete Evans • CBC News

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

相关文章：

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada