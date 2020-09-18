阿省警方：特斯拉轿车时速150公里司机倒头大睡

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加拿大阿尔伯塔省皇家骑警指控一位20岁的不列颠哥伦比亚省居民危险驾驶，在睡着了的情况下让其特斯拉轿车以150公里的时速超速行驶。

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警方证实，在7月9日下午4点钟左右收到举报，说一辆2019年出厂的特斯拉S型轿车在离埃德蒙顿市一百公里左右的2号公路上南向超速行驶。

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当警方巡逻车追上该超速特斯拉汽车后发现该车驾驶和前排乘客座位全部后仰放倒，座位上的人在呼呼大睡，似乎是启动了自动辅助驾驶系统；在警车亮起警灯示意特斯拉车靠边停下后，特斯拉前方车辆纷纷让开左侧车道、转入右侧车道，而特斯拉汽车却因为前面没有了车辆而自动加速到150公里。

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特斯拉S型汽车装备有自动转向、自动适应路况的巡航定速系统，但这些系统仍然属于辅助性安全驾驶系统而不是真正的自动驾驶系统，仍然需要司机关注路况、控制汽车的行驶。

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警方最初只对该特斯拉驾车者提出超速驾车的指控，并以疲劳状况下驾车为由吊销其驾照24小时。在在与检察院交换了意见后，警方对该驾车者提出了危险驾车的刑事犯罪指控。预定的出庭日期是2020年12月。

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RCI with Wallis Snowdon • CBC News

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