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2020年9月17日，星期四，在其他加拿大第一民族的支持下，Sipekne’katik第一民族的成员站在加拿大新斯科舍索尼尔维尔的防波堤上.。非土著船只抗议米克马克自治渔业的启动。第一民族说，加拿大最高法院1999年的一项裁决，即众所周知的马歇尔裁决，授予米克马克在正常捕鱼季节之外捕捉和出售龙虾的权利。THE CANADIAN PRESS/Andrew Vaughan

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