选情风向标：加拿大议会补选两个多伦多议席

加拿大自由党联邦政府总理特鲁多决定10月底在加拿大多伦多两个联邦选区举行补选。
这将是加拿大选举委员会在COVID-19病毒肺炎疫情下首次举行联邦选区补选。
这两个选区原来的议员分别是自由党联邦政府财政部长莫尔诺和自由党后座议员Michael Levitt。
Michael Levitt辞职是因为他从十月底开始将为犹太人人权组织工作。
莫尔诺辞去议员职位的公开原因是要代表加拿大竞争西方国家经济合作组织秘书长一职，但加拿大政坛分析家们的共识是莫尔诺去职与自由党政府把9亿多加元的联邦政府义工补助项目不经投标交给WE慈善组织独家经管的丑闻有关。慈善组织WE不但与莫尔诺家庭关系密切、而且与自由党政府总理特鲁多家庭关系复杂。
加拿大政坛分析人士认为，这两个联邦选区的议员补选将成为测试特鲁多政府在COVID-19病毒肺炎疫情期间执政表现民众满意度的风向标。如果自由党获胜则特鲁多的少数党政府执政将更有信心，反之反对党可能会开始积极考虑让特鲁多少数党政府早些下台的可能性。
RCI with CBC News
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