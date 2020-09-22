任志强被以贪污受贿等罪名判刑18年

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北京著名房地产商任志强星期二（9月22日）被判处18年有期徒刑和420万元人民币罚款，罪名是贪污罪、受贿罪、挪用公款罪和国有公司人员滥用职权罪。

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任志强以敢言著称，曾当选为北京西城区人大代表和北京政协委员。2016年，他公开批评“官媒姓党”的说法，因此受到留党查看一年的处分， 微博账号被关。今年三月份，网上流传一篇据称是任志强写的文章。文中批评中国政府抗疫不力，并称习近平“不是一位皇帝在展示自己的‘新衣’，而是一位剥光了衣服也要坚持当皇帝的小丑”。他在七月份被开除党籍。

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北京市第二中级人民法院今天发布的通告说，任志强在2003-2017年期间贪污公款4974万元，受贿125万元，挪用公款6120万元，滥用职权致使国企损失1.167亿元，他本人获利1941万元。

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任志强属于高干子弟，其父任泉生曾任商业部副部长。他今年69岁，如果服满18年刑期，活着出狱的希望甚微。

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（RCI with AP, BBC)

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