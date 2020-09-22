关于加拿大总督的争议：总理办在任命前没有向她的前雇主了解情况

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根据多个消息来源，在加拿大总理特鲁多2017年决定任命前宇航员朱丽.帕耶特（Julie Payette）为第29任加拿大总督之前，总理办公室没有向她的前雇主们了解她的职场表现。帕耶特现在被指控欺压总督府的工作人员，一个独立调查小组受加拿大枢密院委托，正在对此事进行调查。

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帕耶特曾在1999年和2009年两次进入太空，退役后被蒙特利尔科学中心和加拿大奥委会聘请，并在多个机构担任董事或理事。CBC采访到十五个过去曾在不同机构与她共事的人。他们都没有透露姓名。

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他们告诉记者，帕耶特在蒙特利尔科学中心和加拿大奥委会都引起过员工的投诉，起因和后来总督府工作人员类似。2016年，她在遭投诉后辞去了蒙特利尔科学中心首席执行官的职务，该中心发给她一笔大约20万加元的离职补偿金。她在次年离开加拿大奥委会也是由于两起同类投诉。

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一个蒙特利尔科学中心的前职员回忆说，那是一段神经紧绷而痛苦的时期，因为不知道她什么时候会发怒，谁是她的下一个攻击目标。一个加拿大航天署的前同事表示再也不想和她呆在同一间屋子里，除非她为过去的言行道歉。

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帕耶特的秘书否认了这些指控。另外，曾与她共事的前温哥华奥组委主席弗朗（John Furlong）和一个加拿大航天署前工作人员也为她辩护，称她工作勤奋，为人可亲。

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（RCI with CBC News, Ashley Burke, Kristen Everson)

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