加拿大最新疫情预测：全国疫情加剧，但仍有望避免第二次封锁

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加拿大公共卫生官员星期二（9月22日）公布对新冠疫情的发展预测。首席公共卫生官谭咏诗（Theresa Tam）说，目前疫情在全国范围内加剧，加拿大正处于抗疫“十字路口”。接下来是否能够控制病毒蔓延，取决于每一个加拿大人的行为。如果人们减少互相接触，不参加大型聚会，做好个人防护，加拿大仍有可能避免第二次封锁和全社会停摆。其他国家的经验显示，如果目前的感染率升高，疫情的发展将会更迅速、更凶猛。

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加拿大全国目前的累计确诊人数为14万6400多人，死亡9269人。按照今天公布的短期预测，两周后这两个数字将分别达到155795和9300。

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谭咏诗说，自六月份以来，确诊病例的年龄分布有了很大的改变。第一波疫情主要是老年人感染，现在大部分患者的年龄在20岁到39岁之间，住院人数和死亡人数也比那时少。但是她警告说，在一个社区内，各个年龄段是有交集的，如果疫情得不到控制，很快就会危及老年群体。

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除大西洋四省外，加拿大其他省份的确诊病例都在增长。公共卫生官员希望能够把疫情控制在“缓慢燃烧”的程度，避免压垮医疗系统。第二波新冠疫情与流感季重合，加重了医疗系统的压力。

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（CBC News, Kathleen Harris）

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