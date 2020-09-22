加拿大留学生入境新规使许多外国学生无法到校上课

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九月已经过去大半，但是由于疫情造成的旅行限制，许多被加拿大高校录取的留学生仍然无法到校上课，而且目前等待移民部审批入境许可的时间长达27周。

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按照加拿大移民部规定，在3月18日以前获得学习许可（即“大签”）的外国留学生是可以入境的。但是移民部在审批签证时，仍然要考量入境的必要性，例如学习科目中包括实验室部分，或者学校没有提供替代性的线上课程等等。

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加拿大移民部发言人表示，目前外国留学生入境审批确实存在延误。但是疫情的发展带来许多变数，因此只能继续实行现有入境限制，无法给出准确的入境审批时间。

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对于那些没有在3月18日以前获得学习许可的人，现在仍然可以在网上提交申请，但移民部也无法保证审批时间。

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（RCI with CBC News, Yvette Brend)

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