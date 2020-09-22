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2020年9月22日，星期二，印度海得拉巴，一名卫生工作者采集一份鼻腔拭子样本，用于检测新冠肺炎。这个拥有13亿人口的国家预计将在几周内超过美国，成为冠状病毒疫情最严重的国家。(AP Photo/Mahesh Kumar A.)

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